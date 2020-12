23.00 Capodanno,folla a Wuhan: rabbia sul web Sta facendo il giro del mondo sul web il video del Capodanno a Wuhan,in Cina, epicentro della prima ondata del Coro- navirus, che è riuscita a debellare completamente il virus: tant'è che si festeggia il 2021 con migliaia di per- sone in strada per countdown, brindisi, luci e palloncini che volano in aria. L'unica differenza rispetto a una fine dell'anno qualunque è che tutti indos- sano la mascherina. Il commento più diffuso al video, diventato 'virale' sui social, è: "Loro festeggiano e noi non possiamo uscire".