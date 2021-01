18.44 Allerta forti temporali in 13 regioni Nelle regioni centro-nord le piogge si estendono ancora e poi colpiranno anche il Sud. Venti forti e temporali. Allerta, dal Veneto alla Sicilia, della Protezione Civile per "condizioni me- teorologiche avverse: precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale, su Campania e Basilicata,in particolare sulla costa, e su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici: piogge in- tense con fulmini e forti raffiche di vento". Domani "raffiche di burrasca" anche in Abruzzo, Molise e Puglia. Neve fino al 3 gennaio su Dolomiti e Prealpi