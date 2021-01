22.23 Emergenza meteo: neve causa gravi danni Abbondanti nevicate a bassa quota in Garfagnana e in Lucchesia. Diversi gli alberi caduti che hanno interrotto va- rie strade. Un vigile del fuoco di 62 anni è rimasto ferito mentre stava ri- muovendo un grosso cipresso pericolante L'albero è caduto e ha travolto il pom- piere:è grave, ricoverato a Pisa. Torna l'emergenza Lago di Massaciuccoli: 36cm sopra il livello del mare. In Veneto è allerta per rischio esonda- zioni e valanghe. A Napoli chiusi par- chi e cimiteri per "criticità idrogeo- logica". Emergenza meteo da Nord a Sud.