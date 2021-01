7.00 Covid, vaccinate oltre 45 mila persone Sono 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati del portale online del com- missario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di Tren- to (somministrate 1.730 dosi, il 34,8% di quelle disponibili)seguita dal Lazio (9.301,il 20,3%) e dal F.V.Giulia(1.948 vaccinazioni,il 16,3%). La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni (13.086),poi 40-49 (10.475)e 30-39 (7.972).La fase 1 della vaccinazione interessa operatori sani- tari e sociosanitari e ospiti delle Rsa