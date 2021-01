19.50 Ricerca Ansa: perché vaccini a rilento Carenza di personale sanitario e sirin- ghe per le vaccinazioni anti Covid. In azione medici in pensione e volontari, oltre ai doppi turni di lavoro e scorte degli ospedali. Questi alcuni problemi che rallentano l'andamento delle sommi- nistrazioni delle dosi in Italia secon- do una ricerca dell'Ansa. Calabria: medici in servizio anche fuo- ri dell'orario di lavoro. Lombardia e Marche: qualche struttura non avrebbe ricevuto le siringhe di precisione. Sardegna: in alcune zone i vaccini co- minciano il 7 per personale in ferie.