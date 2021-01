21.11 Ucciso da cognato per gelosia infondata Lite familiare finita nel sangue. La vittima, un uomo di 44 anni, è stata accoltellata. E' accaduto a Casola di Napoli, tra Gragnano e Lettere, ai pie- di dei Monti Lattari, in Campania. L'uomo è stato ucciso dal cognato, so- spettoso di inesistenti avance della vittima nei confronti della figlia. Lo riferiscono i carabinieri. La persona uccisa lavorava in una concessionaria di auto. L'aggressore era agli arresti domiciliari per traffico di gasolio. Entrambi con piccoli precedenti di dro- ga. La vittima lascia moglie e 3 figli.