3.44 Usa,record di contagi:277mila in 24 ore Nuovo record di casi di Covid-19 negli Usa, con oltre 277.000 infezioni in un solo giorno. Nel paese piĆ¹ colpito al mondo dalla pandemia si contano ormai 20,4 milioni di casi e poco meno di 350.000 morti. I contagi sono aumentati negli ultimi mesi, e lo scienziato Anthony Fauci ha avvertito che il peggio della pandemia potrebbe ancora venire. Prosegue intan- to il programma di vaccinazioni:4,2 mln le persone vaccinate, 13 mln di dosi distribuite.