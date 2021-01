4.26 Italia,vaccinati oltre 72 mila pazienti Sono 72.397 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ul- timo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa per numero di somministrazioni il Lazio, con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili). Seguono il Piemonte (9.478 - 23,2%), la Toscana (6.824 - 24,4%) e la Campania (6.671 - 19,7). Molto indietro la Lombardia (2.446 -3%).