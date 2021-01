19.20 Toti:imminente incontro Regioni-Governo "Siamo stati preallertati dal Governo, ovvero di ministri Speranza e Boccia, e dalla Conferenza delle regioni che riu- nisce noi governatori. Probabile già questa sera alle 21.30 un primo incon- tro Governo-Regioni per cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti, perché alla Befana, finiranno restri- zioni su tutto il territorio nazionale" Così il governatore della Liguria,Toti, in diretta Facebook per fare il punto sull'epidemia. In serata è anche previ- sto un incontro del Cts sulla revisione dei criteri per fasce a rischio.