21.04 Allerta neve e pioggia in 7 regioni Allerta gialla della Protezione civile in 7 regioni. Emergenza neve nel Bellu- nese e nell'altopiano di Asiago, in Ve- neto: interventi dei Vigili del fuoco protratti per tutta il giorno. Rimossi alberi perocolanti, rami caduti sulle strade e neve da tetti e comignoli per evitare il blocco delle caldaie. Oltre un metro di neve ad Alagna e a Carcoforo,in Piemonte.Le precipitazioni continuano con un serio rischio di va- langhe a livello 4, cioè "forte". Neve anche in Toscana. Strade allagate a Roma per l'abbondante pioggia.