23.10 Covid,oltre 150mila vaccinati in Italia Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino contro il Covid in Italia, pari al 31,3% rispetto alle dosi ad oggi arrivate. Le Regioni con la percentuale più alta sono il Lazio (61,4%), la Toscana (56%) e il Veneto (55,5%). In coda alla lista ci sono invece Lombardia (7,9%), Cala- bria (5,2%), Valle d'Aosta (4,4%), Sar- degna (3,7%) e Molise (1,7%). Hanno ricevuto il vaccino 134.255 ope- ratori sanitari,8.580 unità di persona- le non sanitario e 8.771 ospiti di Rsa.