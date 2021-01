19.40 Rifiuti nucleari,no di Comuni e Regioni Prime reazioni di Comuni e Regioni alla Carta dei siti potenzialmente idonei a ospitare rifiuti radioattivi. "No" dai sindaci del Barese: "Una doccia gelata. Mai interpellate le istituzioni locali" "Proposta irricevibile" anche per i sindaci toscani e di Basilicata e Lazio "Aree della Basilicata inidonee perché in zona sismica", dice il ministro Spe- ranza,lucano. Il governatore della Sar- degna Solinas parla di"Stato arrogante" "Ferma contrarietà" da Emiliano, gover- natore della Puglia. La Sicilia: "No a decisioni calate dall'alto".