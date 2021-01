22.54 In Italia 236mila vaccinati, 49% dosi Sono 235.992 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 49,2% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati al nostro Paese. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lom- bardia (21%),la Valle d'Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%).