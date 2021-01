10.56 Covid,Bce:"Gravi rischi per l'Eurozona" Nonostante l'avvio delle vaccinazioni, restano gravi rischi "per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo".Così il Bollettino della Bce. Previsto "un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto trimestre". Nel 2021 Italia, Spagna, Francia e Slo- vacchia registreranno i disavanzi "più elevati", superiori al 7,5% del Pil. La Bce ribadisce il rilancio a 1.850 mld del piano di acquisti di debito "almeno fino alla fine di marzo 2022", e il po- tenziamento del maxi-finanziamento Tltro-III per il credito all'economia.