17.26 Covid, 18.020 nuovi casi e 414 decessi Sono 18.020 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 20.311 del giorno preceden- te ma a fronte di oltre 60mila tamponi in meno, 121.275. Il taso di positività risale al 14.8%. Ancora 414 i morti,da inizio pandemia 77.291. Tornano a salire i ricoveri, +117 e le terapie intensive, +16. Gli ingressi sono 156. Gli attualmente positivi sono 571.055, 2.343 in più, mentre i guariti in un giorno sono 15.659.In Veneto 3.596 nuovi casi,2.799 in Lombardia,2.228 in Emilia Romagna.