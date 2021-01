21.18 Scuola,14 regioni: no a ripresa dall'11 Elementari e medie ripartite il 7 gen- naio, ma non in tutta Italia: eccezioni in Calabria,Campania, Puglia e Sicilia. Superiori di II grado dall'11 gennaio in presenza al 50%, ma non ovunque. L'Alto Adige ha aperto anche gli isti- tuti superiori il 7: presenze fino al 75% con minimo del 50%". In Piemonte, Lazio, Molise e Liguria il 18. Lezioni a distanza in Friuli, Veneto e Marche dove in presenza si torna il 31. Supe- riori anche in Calabria chiuse fino a fine mese. Fino al 15 le scuole di ogni grado in Puglia in didattica integrata.