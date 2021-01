23.08 Usa 'ammorbidisce' rapporti con Taiwan Via le "restrizioni auto-imposte" nei rapporti Usa-Taiwan. Così il Segretario di Stato Usa, Pompeo, che lo annuncia nell'imminenza della visita a Taipei dell'inviato americano. Per la visita, Pechino minaccia: "Gli Usa pagheranno un caro prezzo" se non vi rinunciano. "Gli Stati Uniti mantengono rapporti con partner non ufficiali nel mondo. E Taiwan non è una eccezione. Le nostre democrazie condividono i valori comuni della libertà individuale, della legge e del rispetto della dignità umana", ha spiegato Pompeo.