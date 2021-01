7.00 Covid, oltre 90 mln di casi nel mondo Sono oltre 90 milioni i casi di conta- gio da Covid-19 registrati nel mondo da inizio pandemia, di cui 49,9 mln guari- ti, e 1,93 milioni i decessi, secondo i dati dell'università Johns Hopkins. Il Paese più colpito sono gli Stati U- niti con 22,3 milioni di casi e 373 mila decessi. Seguono India e Brasile. Intanto, per la prima volta in oltre 5 mesi la Cina ha registrato ieri 103 ca- si nuovi,di cui secondo la Commissione nazionale sanitaria 82 nella provincia di Hebei. Pechino invia nella provincia esperti per controllare il focolaio.