11.49 Covid,esperti Oms in missione in Cina Dopo un rinvio, ora finalmente c'è l'ok cinese ad aprire le porte a un team di esperti dell'Oms per cercare di capire l'origine del virus. La missione inizierà giovedì.Gli esper- ti condurranno "ricerche congiunte con gli scienziati cinesi sull'origine del Covid-19", ha detto il ministro della Salute cinese. E' trascorso un anno dall'annuncio del- la prima morte in Cina causata dal co- ronavirus che in questi 12 mesi ha uc- ciso 1,9 milioni di persone nel mondo.