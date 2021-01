17.16 Più casi 14.242, ancora più vittime 616 Sono 14.242 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in cre- scita rispetto alle 12.532 del giorno precedente, ma a fronte di 141.641 tam- poni (+40mila). Il tasso di positività scende a 10,05%, lunedì era al 13,6%. Risalgono i decessi,616 rispetto ai 448 di lunedì, 79.819 da inizio emergenza. 16.035 i guariti in 24 ore e 3.953 in meno gli attualmente positivi. Salgono i ricoveri ordinari (+109), 6 pazienti in meno in Intensiva. In Veneto 2.134 nuovi casi, in Sicilia 1.913 e in Emilia Romagna 1.563.