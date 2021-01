23.30 Coppa Italia, Milan batte Torino 5-4 Dopo il 2-0 di sabato in campionato, il Milan batte il Torino anche negli otta- vi di Coppa Italia, ma ai calci di ri- gore. A San Siro finisce 5-4 dopo il doppio 0-0 al 90' e ai supplementari. Primo tempo avaro di occasioni. Zaza non riesce a impensierire Tatarusanu, Ibra spara alto, Gojak impegna il por- tiere rossonero. Nella ripresa, due le- gni del Milan con Dalot (57') e Cala- bria (59'). I cambi spezzano il ritmo. All'86' Diaz spreca la chance per evi- tare i supplementari, in cui non accade nulla. Rigori, errore fatale di Rincon.