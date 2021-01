10.18 Arriva gelo da Russia, burrasche e neve In arrivo dalla Russia un nucleo gelido che porterà burrasche, e precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Sud. Entro sera forti correnti fredde investiranno l'Italia. Bora su Nordest e medio Adriatico, Grecale su Adriatico meridionale, Ionio e Tirreno, Maestrale su Sardegna e Sicilia, forte Fohen su Alpi valdostane e lombarde. Tempo in peggioramento al Nord, in Abruzzo, Molise e Puglia, con veloci temporali e nevicate a 800/1000 metri. Il Brennero è bloccato a causa di forti nevicate sul versante austriaco.