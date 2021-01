17.30 Covid, 17.246 nuovi casi e 522 vittime Sono 17.246 i tamponi positivi al Coro- navirus nelle ultime 24 ore in Italia, Le vittime sono 522. Entrambi i dati sono in aumento rispetto al giorno precedente, 507 vittime e 15.774 nuovi casi. 160.585 i tamponi processati,meno 15mila. Risale da 8,9% a 10,7% il tasso di positività . Calano di 22 unità le terapie intensive 20.115 nuovi guariti, -3394 gli attuali positivi.Le vittime da inizio pandemia si attestano a 80.848. 2.587 nuovi casi in Lombardia, 2.076 in Veneto e 1.867 in Sicilia.