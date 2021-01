23.08 Coppa Italia,tris Atalanta: è ai quarti L'Atalanta non fa sconti nemmeno in Coppa Italia: Cagliari affondato 3-1 al Gewiss,ora quarti contro Lazio o Parma. Primo tempo dominato dagli orobici che schiacciano dietro i sardi,troppo timo- rosi.Vicario,portiere rossoblù,si oppo- ne a Miranchuk,Muriel, Gosens e Freuler ma non può nulla al 43' sul sinistro fulminante del russo Miranchuk.Ripresa. Muriel scheggia la traversa,poi al pri- mo vero affondo il Cagliari pareggia con Sottil (55'). Ma l'1-1 ha vita bre- ve: Muriel raddoppia al 61',Sutalo cala il tris al 64'. Partita chiusa.