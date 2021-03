9.45 Vaccini:task force in Molise,Basilicata Task force composte da un medico e due infermieri inviate dal commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, operative nelle prossime ore in Molise e Basili- cata per supportare le strutture per la campagna di vaccinazione, in particola- re nei Paesi e nei luoghi isolati. Figliuolo si reca in Calabria e Si- cilia per visitare punti vaccinali e incontrare le autorità locali. Si reca prima a Cosenza e nel pomeriggio a Ca- tanzaro e Taurianova. Domani alle 12 sarà a Messina e alle 16 a Catania.