12.15 Lombardia,dimissioni in blocco CdA Aria Dimissioni in blocco per il CdA di Aria SpA, l'azienda incaricata delle preno- tazioni vaccinali in Lombardia. A chie- derle era stato il governatore Fontana, dopo le lentezze e i ritardi riscontra- ti nelle procedure. Il dg Gubian è stato quindi nominato amministratore unico di Aria. L'annuncio delle dimissioni e dell'av- vicendamento alla guida dell'azienda è stato dato il vicepresidente del Consi- glio Regionale lombardo, Colombo, augu- rando buon lavoro a Gubian.