21.16 Draghi:non commettere errori in ripresa I cittadini europei si sentono inganna- ti da alcune case farmaceutiche,dice il premier Draghi al Consiglio europeo, e sostiene che non si può restare immobi- li di fronte alla violazione dei con- tratti per la fornitura di vaccini. Non commettere errori nella ripresa e- conomica,dice Draghi,"occorre una poli- tica fiscale che ci porti fuori dalla crisi". Cita gli Usa ad esempio:"Hanno un'unione bancaria,un'unione dei merca- ti di capitali". Va creato "un titolo comune europeo".Sì al certificato verde digitale, evitando discriminazioni.