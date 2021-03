9.58 Covid, anticipata la "cabina di regia" E' stata anticipata alle 12 la cabina di regia con Draghi e i ministri sul prossimo decreto Covid. Attesa per le 14 una conferenza stampa del premier. Le incognite restano sulle scuole, il ritorno ai colori tradizionali,compreso il giallo,e lo spostamento tra regioni. Mentre è certo che da sabato di Pasqua a Pasquetta l'Italia sarà tutta rossa, c'è attesa per i dati del monitoraggio settimanale in base ai quali saranno stabiliti i nuovi colori delle regioni. Lazio e Toscana sperano di tornare al- l'arancione.