19.27 Covid, altre tre regioni in rosso La Toscana, la Calabria e la Valle d'Aosta entrano in zona rossa. Il Lazio invece passa in area arancione dalla scadenza dell'ordinanza attualmente in vigore (martedì 30 marzo). Queste le misure che saranno adottate sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia conseguenti all' andamento dalla pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata le nuove ordinanze che entre- ranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo.