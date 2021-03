15.21 Scossa terremoto 5.6 in Adriatico Forte scossa di terremoto avvertita in diverse regioni italiane, tra cui Pu- glia, Abruzzo, Campania e Lazio. Secondo una stima provvisoria Ingv, la scossa, di magnitudo tra 5.3 e 5.8, รจ stata registrata alle ore 14:47 in Adriatico centrale. Per ora nessuna richiesta di soccorso, solo richieste di informazioni.