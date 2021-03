1.07 Biden:aumento tasse per rilancio Paese Il presidente Usa, Biden si appresta a varare il più ampio aumento delle tasse federali dal 1942 che colpirà aziende e patrimoni con l'obiettivo di finanziare il maxi piano per le infrastrutture e la lotta ai cambiamenti climatici da 3.000-4.000 miliardi di dollari. Un piano,secondo il New York Times, che il presidente presenterà mercoledì a Pittsburgh e che dovrebbe rilanciare l'economia dopo il salvataggio da 1.900 miliardi di dollari. Il piano prevede l'abolizione della riduzione delle im- poste voluta da Trump.