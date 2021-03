29/03/2021 16:42 Vaccino Johnson&Johnson in Italia 16/4 16.42 Vaccino Johnson&Johnson in Italia 16/4 "Il commissario Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arrive- ranno in Italia dal 16 aprile". Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova rivela la data di arrivo del vaccino monodose elaborato dall'americana Janssen,divi- sione farmaceutica di Johnson&Johnson.