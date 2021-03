9.14 Covid Sicilia,gip: "Disegno scellerato" "Disegno politico scellerato". Così il gip di Trapani spiega l'inchiesta che ha portato ai domiciliari una dirigente e due collaboratori dell'Osservatorio epidemiologico della Sicilia, per aver inviato falsi dati sul Covid all'Iss. Positivi e decessi "spalmati" nel tempo per evitare -dicono gli inquirenti- che la Sicilia diventasse zona rossa. Inda- gati anche l'assessore alla Salute Raz- za e due dirigenti dell'assessorato. "Sembra estraneo il presidente Musumeci che pare tratto in inganno dalle false informazioni fornite", scrive il gip.