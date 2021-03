12.15 Dati Covid Sicilia, Razza si dimette Coinvolto nell'inchiesta sulla presun- ta trasmissione di dati falsati sulla situazione Covid in Sicilia, l'assesso- re regionale Razza si dimette. "Per sottrarre il governo da inevitabili po- lemiche ho chiesto al presidente della Regione Musumeci di accettare le mie dimissioni", si legge in sua nota. "Massimo rispetto per la magistratura, ma desidero ribadire che in Sicilia l' epidemia è sempre stata monitorata con cura: non avevamo bisogno di nascondere contagiati, spesso abbiamo anticipato Roma con provvedimenti più severi".