18.05 Più contagi:16.017,aumentano morti: 529 Crescono i contagi, 16.017 nelle ultime 24 ore (12.916 il giorno prima), a fronte di 301.451 tamponi processati, circa 145mila in più. Il tasso di posi- tività scende dell'8,2 al 5,3%. Forte incremento dei decessi, 529 ri- spetto ai 417 di lunedì, per un totale di 108.879 da inizio pandemia. Piccolo segnale positivo per le terapie inten- sive, 5 unità in meno con 269 ingressi giornalieri. Ancora in crescita i rico- veri ordinari,+68. 3.271 nuovi casi in Lombardia,1.861 in Piemonte e 1.593 nel Lazio.