18.47 Contagi salgono a 23.904,morti sono 467 Ancora in crescita i contagi, 23.904 nuovi casi in 24 ore, 16.017 il giorno prima. 351mila tamponi processati, 50 mila in più. L'indice di positività sale al 6,8% (+1,5%). Ancora 467 decessi, in calo rispetto ai 529 del giorno prima. Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati. Calano i rico- veri ordinari, -51, e per il secondo giorno consecutivo le terapie intensi- ve,-6, ma 283 ingressi giornalieri. In Lombardia 3.943 nuovi casi, in Sici- lia 2.904 e in Veneto 2.317.