10.05 Lazio,vaccino per 55-60enni in Farmacie Nella Regione Lazio le vaccinazioni in farmacia partiranno dalla fascia 55-60 anni e il vaccino inoculato sarà quello Johnson&Johnson. L'annuncio è del pre- sidente Zingaretti, che a Skytg24 ha fatto il punto sulla campagna vaccinale regionale. L'avvio delle vaccinazioni in farmacia il 20 aprile darà "un'accelerazione" della campagna anche grazie a "un largo numero" di farmacie aderenti, ha detto Zingaretti.