18.44 Covid, +23.649 contagi e 501 decessi Sono 23.649 i nuovi contagi nelle ulti- me 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 23.904. Sono invece 501 le vitti- me, in crescita rispetto ai 467 di ieri I tamponi effettuati sono stati 356.085 circa 5 mila in più del giorno prece- dente.Il tasso di positività è del 6,6% +0,2% sul dato delle precedenti 24 ore. 3.681 i pazienti in terapia intensiva, -29 di ieri, i ricoverati nei reparti sono 28.949, -231 rispetto a mercoledì. In Lombardia 4.483 nuovi casi, in Pie- monte 2,584, in Puglia 2.369.