14.43 Veneto,Marche,Trento verso l'arancione Dopo la Pasqua,con tutta Italia in zona rossa,sono tre le Regioni che dovrebbe- ro cambiare colore. Il Veneto, come annunciato dal governa- tore Zaia, le Marche e la Provincia di Trento potrebbero passare dal rosso al- l'arancione. In tutte e tre l'incidenza รจ scesa sotto la soglia critica dei 250 casi per 100 mila abitanti. Mappa invariata per le altre Regioni: restano in zona rossa nove Regioni e altre nove in arancione.