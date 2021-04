16.58 Monitoraggio Iss:6 Regioni alto rischio Il Monitoraggio settimanale Iss rileva che le varianti del coronavirus hanno circolazione "largamente dominante" e "la necessità di non ridurre le misure" Pur "in lieve decremento", incidenza e trasmissibilità, col "forte sovraccari- co" ospedaliero "chiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione" e "pun- tuali interventi nelle aree a maggiore diffusione". Ad alto rischio 6 Regioni (Calabria,E.Romagna,Toscana,Liguria,Pu- glia e Veneto);rischio basso in Basili- cata e A.Adige.Medio per gli altri. In 11 Regioni Rt sopra 1.