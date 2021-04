10.00 Sicilia, al via vaccinazioni in chiesa Iniziate in Sicilia le vaccinazioni an- ti-Covid in 300 parrocchie.5.867 i cit- tadini tra i 69 e i 79 anni che si sono prenotati rispondendo all'iniziativa prevista dal protocollo d'intesa tra il presidente della Regione, Musumeci, e la Conferenza episcopale siciliana. Lo scopo è accelerare la campagna coin- volgendo anche strutture non convenzio- nali per raggiungere più facilmente la popolazione anziana. I punti vaccinali saranno operativi fino alle 18.30.Nelle parrocchie di Palermo e Provincia si dovrebbero vaccinare 1.339 persone.