9.00 Frosinate,scontro tra auto:4 le vittime Tragedia alla vigilia di Pasqua. Tre giovani e un 50enne hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale av- venuto a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania. L'incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate lungo la Casili- na. Tre persone, tra cui un 18enne sono morte sul colpo. La quarta vittima, trasportata in ospedale in condizioni gravissime, รจ deceduta poco dopo. I Ca- rabinieri della compagnia di Cassino hanno avviato le indagini per rico- struire la dimamica dello scontro.