05/04/2021 11:45 Coda d'inverno con anche 15° in meno 11.45 Coda d'inverno con anche 15° in meno Una coda d'inverno con vento freddo,ne- ve, pioggia e temperature anche di 15 gradi sotto la media stagionale, è in arrivo subito dopo le feste pasquali. Domani è prevista infatti aria fredda dal Polo Nord sul Mediterraneo.Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso Triveneto ed Emilia Romagna con piogge e precipitazioni nevose su Alpi e Ap- pennini. Con il passare delle ore arri- verà su Marche,Toscana,Umbria,Lazio,A- bruzzo e Molise. Qualche pioggia anche nel bresciano,mantovano e cremonese.Da mercoledì il maltempo scenderà al Sud.