7.00 L'Aquila, 12 anni fa tragedia del sisma L'Aquila ha ricordato le 309 vittime del sisma che la notte tra il 5 e 6 a- prile 2009 colpì il capoluogo d'Abruzzo e altri 56 comuni. A causa delle norme anti Covid, per il secondo anno conse- cutivo non si è svolta la fiaccolata. Alle 18 si è svolta,nella chiesa Santa Maria del Suffragio,una celebrazione liturgica durante la quale si sono let- ti i nomi delle vittime del sisma. Il sindaco Biondi,il prefetto Torraco,e l' arcivescovo Petrocchi hanno reso omag- gio alle lapidi delle vittime del ter- remoto nella Cappella della memoria.