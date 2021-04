17.12 Salvini da Draghi: riaprire se dati ok "E' un dovere riaprire la seconda metà di aprile, se i dati lo permetteranno. Non si può stare in rosso a vita" e "ci sono almeno sei Regioni italiane in cui si potrebbe riaprire". Così il leader della Lega Salvini al termine dell'in- contro con il premier Draghi, definito "molto utile, positivo e costruttivo". "Abbiamo parlato di salute e lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando". E' stato "condiviso con il presidente Draghi che le riaperture vanno fatte in base ai dati, alla scienza", ha detto Salvini.