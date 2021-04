15.19 Covid,bozza Iss: alto rischio 4 regioni Cala il livello generale del rischio, con 4 regioni (Liguria,Puglia,Toscana e Valle d'Aosta)a livello alto di rischio e 15 regioni/province autonome rischio moderato,e Veneto e provincia di Bolza- no in rischio basso.Così nella bozza di monitoraggio settimanale Min.Salute-Iss In 8 regioni l'indice Rt è sopra 1,men- tre sono 15 (prima erano 14) le regioni che superano la soglia critica nelle terapie intensive. L'incidenza, per la terza settimana consecutiva, scende lentamente, dal precedente 232,74 per 100mila abitanti a 210,8.