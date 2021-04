17.44 Italia in arancione ,4 regioni in rosso Passano in zona arancione Calabria, Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre la Sardegna entra in zona rossa nella quale restano Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Queste i cambiamenti annuncia- ti dal ministro della Salute Speranza. Le ordinanze che entreranno in vigore lunedì 12 aprile, verranno firmate en- tro oggi dal ministro. La decisione è stata presa sulla base delle dei dati riguardanti l'andamento della pandemia, e delle indicaazioni della Cabina di Regia.