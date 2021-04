16.20 Maltempo, pioggia e neve su Centro-Nord Ancora maltempo sull'Italia, al Nord e al Centro in particolare. Stato di attenzione in Veneto per pre- cipitazioni estese e allerta gialla per pericolo valanghe,fino a martedì.Piogge e vento forte in Lombardia. Precipita- zioni anche nevose in Piemonte. Allerta per temporali e vento in Emilia Romagna Piogge diffuse e temporali in Liguria e Toscana. Nevica nell'entroterra Savone- se e sulle montagne vicino a Genova. In Toscana, interrotti i collegamenti con l'Isola d'Elba.