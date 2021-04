16.43 Tennis, Sonego trionfa al Sardegna Open Lorenzo Sonego ha vinto il "Sardegna Open".Il 25enne torinese, numero 34 del ranking Atp e terzo favorito del see- ding, ha conquistato il secondo titolo internazionale della carriera battendo in finale al terzo set il serbo Laslo Djere, detentore del titolo. Dopo i successi sofferti contro il te- desco Hanfmann nei quarti e contro lo statunitense Fritz in semifinale,Sonego si è imposto al terzo set 26 76 (5) 64 in un match durato circa tre ore.Da do- mani il torinese entrerà per la prima volta in carriera nella top trenta Atp.