19.15 Ordine medici:accettate tutti i vaccini "Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino". E' l'appello del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici,Filippo Anelli. Per AstraZeneca "la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata a un orientamento di grande prudenza". Il vaccino, "funziona, unica vera via per uscire dall'emergenza. Grazie alla vac- cinazione di tutti i medici la mortali- tà nella nostra categoria si è abbattu- ta del 95%. Ogni mese c'erano 40/60 de- cessi. A marzo 10, finora ad aprile 1".